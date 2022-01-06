Лукашенко призвал протестующих в Казахстане сесть за стол переговоров с властями

Москва. 6 января. INTERFAX.RU - Президент Белоруссии Александр Лукашенко обратился к протестующим в Казахстане, призвав их к переговорам с властями.

"Я просто хочу обратиться от белорусов к этим, их бандитами кто-то называет, разные там люди, к этим протестующим. Я бы просто им сказал: ну, пошумели, покричали - хватит. Надо договариваться, пока далеко не зашли", - приводит в четверг его слова близкий к президентской пресс-службе телеграм-канал "Пул Первого".

"С этим президентом - (Казахстана Касым-Жомартом) Токаевым - можно договориться. Это нормальный человек, дипломат, с которым можно договориться. Очень умный, образованный человек", - отметил Лукашенко.

"Они должны понимать - казахстанцы, что это их страна и другой страны у них не будет. Перевернуть страну - дорого потом будет ее восстанавливать. Там противоречия между кланами, группами - дай бог какие. Еще надо будет договориться", - заявил белорусский президент.

Ситуация в Казахстане

Ситуация в Казахстане обострилась 2 января, когда в Жанаозене (город в Мангистауской области, на западе страны) начались митинги против резкого повышения цен на сжиженный газ. Затем они переросли в массовые протесты по всей стране с экономическими и политическими требованиями. 4 января в Алма-Ате произошли столкновения протестующих с силовиками.

5 января правительство Казахстана было отправлено в отставку. На территории страны ввели чрезвычайное положение.

Совет коллективной безопасности ОДКБ принял решение направить в Казахстан миротворческие силы. В ОДКБ входят Армения, Белоруссия, Казахстан, Киргизия, Россия и Таджикистан.