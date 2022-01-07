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Посол Китая сообщил об отправке гумпомощи 200 семьям в Афганистане

Москва. 7 января. INTERFAX.RU - На севере Афганистана 200 семей получили гуманитарную помощь из Китая, сообщил пятницу в твиттере посол Китая в Афганистане Ван Юй.

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"В провинции Кундуз, на северо-востоке Афганистана, началось распределение гуманитарной помощи, прибывшей из Китая. Накануне 200 обездоленных семей получили пакеты с продовольствием, одеяла и теплую одежду", - говорится в сообщении.

Недавно Китай отправил в Афганистан партии гуманитарной помощи, включая продукты питания, вакцины от COVID-19 и зимнюю одежду.

Накануне назначенный захватившим Афганистан движением "Талибан" (запрещенная в России террористическая организация) временный поверенный в делах движения в Пакистане Сардар Ахмад Шакиб на встрече с послом Китая в Пакистане Нонг Ронгом просил Китай увеличить гуманитарную помощь.

Посольство также информирует, что в минувший четверг несколько торговцев в Карачи передали Генеральному консульству Афганистана более 85 тонн гуманитарной помощи - продукты питания и другие необходимые посылки, которые будут розданы нуждающимся семьям по прибытии в Афганистан.

"Посольство Афганистана от имени своего народа поблагодарило бизнесменов из Карачи за их гуманитарную помощь и ценные усилия по поддержке народа Афганистана", - говорится в сообщении.

Хроника 18 июля 2021 года – 07 января 2022 годаАфганистан во власти талибов
Афганистан Китай Ван Юй

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