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Талибы попросили Китай увеличить гуманитарную помощь

Москва. 6 января. INTERFAX.RU - Назначенный захватившим Афганистан движением "Талибан" (запрещенная в России террористическая организация) временный поверенный в его делах в Пакистане Сардар Ахмад Шакиб на встрече с послом Китая в Пакистане Нонг Ронгом попросил КНР увеличить гуманитарную помощь.

"В ходе встречи были обсуждены вопросы, связанные с увеличением гуманитарной помощи и взаимодействия с Афганистаном, расширением торговли между двумя странами, упрощением визовых и других льгот для афганских торговцев и ряд других вопросов", - говорится в сообщении посольства Афганистана в Исламабаде в твиттере.

Посольство также сообщило, что в четверг несколько торговцев в Карачи передали Генконсульству Афганистана более 85 тонн гуманитарной помощи - продуктов питания и другие необходимые посылки, которые будут розданы нуждающимся семьям по прибытии в Афганистан.

Как говорится в сообщении, "посольство Афганистана от имени своего народа поблагодарило бизнесменов из Карачи за их гуманитарную помощь и ценные усилия по поддержке народа Афганистана".

Афганистан Китай Пакистан

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