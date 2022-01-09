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Число погибших при обрушении скалы в Бразилии увеличилось до шести

Москва. 9 января. INTERFAX.RU - По меньше мере шесть человек погибли в результате обрушения части скалы на озере Фурнаш на востоке Бразилии, сообщают СМИ со ссылками на местные власти.

Часть скалы рухнула на моторные лодки с туристами, которых привезли посмотреть на водопад.

Местные власти организовали спасательные работы, в процессе которых обнаружены шесть тел погибших, 24 человек удалось извлечь из воды, ведутся поиски еще 20 человек, которые считаются пропавшими без вести.

Ранее агентство Associated Press сообщало о пяти погибших. Пресс-служба штата Минас-Жерайс рассказала изданию, что для поиска людей были направлены пожарные, водолазы и вертолеты.

По словам чиновников, причиной разрушения скалы могли стать сильные дожди, которые ранее вызвали наводнение на территории штата.

Бразилия

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