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Число погибших при обрушении скалы в Бразилии увеличилось до семи

Москва. 9 января. INTERFAX.RU - Семь человек погибли и трое числятся пропавшими без вести после того, как в субботу днем обломки скалы обрушились на три туристические лодки в озере, сообщает ABC News со ссылкой на официальные лица.

Инцидент произошел на озере Фурнаш, популярном туристическом месте на востоке Бразилии, примерно в 260 милях к северу от Сан-Паулу.

Губернатор штата Минас-Жерайс Ромеу Зема написал в твиттере, что спасательные работы продолжаются.

Ранее сообщалось о шести погибших. По словам чиновников, причиной разрушения скалы могли стать сильные дожди, которые ранее вызвали наводнение на территории штата.

Бразилия

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