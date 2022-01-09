В воскресенье в Казахстане отменили 129 авиарейсов

Москва. 9 января. INTERFAX.RU - В воскресенье, 9 января, в Казахстане отменены 129 авиарейсов, в том числе из-за закрытия аэропорта Алма-Аты и проблем с доступом к интернету, сообщили в комитете гражданской авиации Казахстана.

"Всего, 9 января запланировано 224 рейса ("Эйр Астана" и "Fly Arystan" - 144, "SCAT" - 58, "Qazaq Air" - 22), из них с задержкой 11 рейсов, 129 рейсов отменены", - сообщили в комитете.

Отмечается, что основные причины всех задержек и отмены рейсов - закрытие аэропорта Алма-Аты, проблемы с интернетом для подготовки к рейсу, сложные погодные условия, а также позднее прибытие рейсов - цепная реакция.

Ранее сообщалось, что деятельность аэропорта Алма-Аты возобновится после стабилизации ситуации в городе. В целом воздушная гавань технически готова к открытию.

Ситуация в Казахстане обострилась 2 января, когда в Жанаозене (город в Мангистауской области, на западе страны) начались митинги против резкого повышения цен на сжиженный газ. Затем они переросли в массовые протесты по всей стране с экономическими и политическими требованиями. 4 и 5 января в Алма-Ате произошли столкновения протестующих с силовиками. Есть погибшие и пострадавшие. Утром 5 января президент Казахстана отправил в отставку правительство. В стране введен режим чрезвычайного положения.

В среду президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев заявил, что обратился к лидерам стран ОДКБ за помощью в преодолении террористической угрозы в стране.

В четверг в пресс-службе ОДКБ сообщили, что Совет ОДКБ принял решение направить в Казахстан миротворческие силы.