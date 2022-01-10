В Казахстане задержали 5,8 тыс. человек

Среди них значительное число иностранцев

Москва. 10 января. INTERFAX.RU - В Казахстане 5,8 тыс. человек задержаны в Казахстане, среди них значительное количество иностранцев, сообщила пресс-служба главы государства.

"В настоящее время возбуждены 125 уголовных дел, в органы полиции доставлены 5,8 тысячи человек, среди них есть значительное количество иностранцев", - говорится в сообщении, опубликованном на сайте президента.

Ранее МИД Казахстана заявил, что в беспорядках в стране принимали участие люди с боевым опытом боевого участия в "горячих точках" на стороне радикальных исламистских группировок. В министерстве считают, что "ситуацией воспользовались террористические, экстремистские и криминальные группы для эскалации напряжения и насилия".

10 января в Казахстане объявлен общенациональный траур в связи с человеческими жертвами в результате террористических актов в регионах страны.