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ХроникаПандемия коронавирусаОбновлено в 20:29Заразились
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EMA может вынести решение по лекарству Paxlovid от COVID в ближайшие недели

EMA может вынести решение по лекарству Paxlovid от COVID в ближайшие недели
Фото: Buda Mendes/Getty Images

Москва. 10 января. INTERFAX.RU - Европейское агентство по лекарственным средствам (European Medicines Agency, EMA) начало рассмотрение заявки на разрешение на продажу таблеток от коронавируса COVID-19 Paxlovid от компании Pfizer. Об этом говорится в заявлении агентства, опубликованном в понедельник.

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"EMA оценит преимущества и риски Paxlovid в сжатые сроки и примет решение в течение нескольких недель. Точные сроки будут зависеть от того, являются ли предоставленные данные достаточно надежными и потребуется ли дополнительная информация для оценки", - говорится в заявлении EMA.

Рассмотрение заявки в сокращенные сроки возможно потому, что комитет по лекарственным препаратам для человека EMA начал рассмотрение данных о препарате в декабре прошлого года.

Заявка предполагает использование Paxlovid для лечения взрослых пациентов и детей от 12 лет и весом более 40 кг, болеющих коронавирусом в легкой или умеренной форме, которые подвержены риску перенесения заболевания в тяжелой форме.

Использование Paxlovid для лечения COVID-19 уже одобрили в США и Южной Корее.

Хроника 09 января 2020 года – 10 января 2022 годаПандемия коронавируса
Европейское агентство по лекарственным средствам Pfizer коронавирус

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