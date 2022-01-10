EMA может вынести решение по лекарству Paxlovid от COVID в ближайшие недели

Фото: Buda Mendes/Getty Images

Москва. 10 января. INTERFAX.RU - Европейское агентство по лекарственным средствам (European Medicines Agency, EMA) начало рассмотрение заявки на разрешение на продажу таблеток от коронавируса COVID-19 Paxlovid от компании Pfizer. Об этом говорится в заявлении агентства, опубликованном в понедельник.

"EMA оценит преимущества и риски Paxlovid в сжатые сроки и примет решение в течение нескольких недель. Точные сроки будут зависеть от того, являются ли предоставленные данные достаточно надежными и потребуется ли дополнительная информация для оценки", - говорится в заявлении EMA.

Рассмотрение заявки в сокращенные сроки возможно потому, что комитет по лекарственным препаратам для человека EMA начал рассмотрение данных о препарате в декабре прошлого года.

Заявка предполагает использование Paxlovid для лечения взрослых пациентов и детей от 12 лет и весом более 40 кг, болеющих коронавирусом в легкой или умеренной форме, которые подвержены риску перенесения заболевания в тяжелой форме.

Использование Paxlovid для лечения COVID-19 уже одобрили в США и Южной Корее.