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ХроникаПандемия коронавирусаОбновлено в 22:02Заразились
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В Бельгии санитарный пропуск будет действительным при условии бустерной прививки

Москва. 11 января. INTERFAX.RU - Министр здравоохранения Бельгии Франк Ванденбрук подтвердил, что в скором времени санитарный пропуск (Covid Safe Ticket) будет считаться действительным только при включении в него бустерной дозы вакцины.

"Наступит момент, дата которого еще не определена, когда прививка бустерной дозой станет определяющей для разрешения на получение Covid Safe Ticket", - приводят бельгийские СМИ слова министра, отвечавшего во вторник на вопросы депутатов Палаты представителей (нижняя палата бельгийского парламента).

"Это не займет много времени. Это будет решение европейского масштаба", - добавил Ванденбрук, отметив, что для его принятия понадобится несколько недель.

По мнению министра, это логичный шаг в создавшейся в стране эпидемиологической обстановке, так как эффект "базовой вакцинации" в течение нескольких месяцев сильно ослабляется, и бустерная прививка вновь укрепляет его.

На еженедельном брифинге, посвященном эпидемиологической ситуации в бельгийской столице, во вторник было сказано, что число заражений коронавирусом растет экспоненциальным образом в Брюссельском регионе из-за распространения штамма "омикрон".

Заражаемость на 100 тыс. населения за 14 дней превысила 3 тыс., что является беспрецедентным рекордом. Коэффициент воспроизводства вируса достиг тревожного значения в 1,45. Наибольшее число заболевших входит в возрастную группу 20-40 лет.

Как объясняют бельгийские медицинские власти, сертификат о вакцинации становится санитарным пропуском в случае посещения разнообразных коллективных мероприятий, где его требуют наряду с входным билетом или приглашением.

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