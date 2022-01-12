Поиск
ХроникаПандемия коронавирусаОбновлено в 16:18Заразились
на 12.01В России 10 702 150+17 946В мире 313 498 180+2 903 286

За неделю число новых случаев COVID в Юго-Восточной Азии выросло в 4 раза

Москва. 12 января. INTERFAX.RU - Более чем в четыре раза увеличилось за последнюю неделю в сравнении с прежней неделей количество выявленных случаев заражения COVID-19 в Юго-Восточной Азии, свидетельствуют данные еженедельного эпидемиологического бюллетеня Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ).

В миреВОЗ прогнозирует заражение "омикроном" более половины Европы за два месяцаВОЗ прогнозирует заражение "омикроном" более половины Европы за два месяцаЧитать подробнее

Согласно информации ВОЗ, за неделю с 3 по 9 января врачи зафиксировали около 15 млн новых случаев заражения коронавирусом в мире, и только в Африке наблюдалось снижение уровня заболеваемости (на 12%). Сильнее всего заболеваемость выросла в Юго-Восточной Азии (на 418%). Также на 122% выросло число выявленных новых случаев заражения в Западно-Тихоокеанском регионе, на 86% - в Восточно-Средиземноморском, на 78% в - Северной и Южной Америках и на 31% - в Европе.

Количество летальных исходов от последствий заражения COVID-19 в мире в целом осталось схожим с данными за предыдущую неделю. Этот показатель, тем не менее, вырос на американском континенте (на 26%). В остальных частях света количество смертей от последствий заболевания COVID-19 снизилось.

В общей сложности по всему миру за прошедшую неделю было зафиксировано около 43 461 летального исхода, вызванного последствиями заражения COVID-19.

Общемировая заболеваемость COVID-19 за неделю возросла на 55% в сравнении с предыдущей неделей.

коронавирус ВОЗ

Новости по теме

Новости

Столтенберг сообщил о сложных переговорах НАТО с Россией

Столтенберг сообщил о сложных переговорах НАТО с Россией

AstraZeneca попросит зарегистрировать в РФ ее вакцину после изучения комбинации со "Спутником"

Желруда подорожала до пика с октября на данных о замедлении инфляции в Китае

Желруда подорожала до пика с октября на данных о замедлении инфляции в Китае

"Молдовагаз" попросит "Газпром" об отсрочке авансового платежа за газ в январе

"Молдовагаз" попросит "Газпром" об отсрочке авансового платежа за газ в январе

Tesla в 2021 году увеличила выпуск автомобилей на заводе в Шанхае в 3,4 раза

Массовые протесты в Казахстане

Токаев анонсировал вывод миротворцев ОДКБ из Казахстана на 13 января

Токаев анонсировал вывод миротворцев ОДКБ из Казахстана на 13 января
Массовые протесты в Казахстане

Песков объяснил эффективностью миротворцев ОДКБ их скорый вывод из Казахстана

Песков объяснил эффективностью миротворцев ОДКБ их скорый вывод из Казахстана

Токаев приехал в Алма-Ату

Пандемия коронавируса

Число инфицированных COVID-19 в мире превысило 313 млн человек

Массовые протесты в Казахстане

В Алма-Ате за сутки задержали почти 1,7 тысячи подозреваемых в терроризме и мародерстве

 
Подписка
Хочу получать новости:
Введите код с картинки:
Обновить код
window.yaContextCb.push( function () { Ya.adfoxCode.createAdaptive({ ownerId: 173858, containerId: 'adfox_151179074300466320', params: { p1: 'byuef', p2: 'emwl', puid1: '', puid2: '', puid3: '' } }, ['tablet', 'phone'], { tabletWidth: 1023, phoneWidth: 639, isAutoReloads: false }); setTimeout(function() { if (document.querySelector("#adfox_151179074300466320 #adfox_151179074300466320")) { document.querySelector("#adfox_151179074300466320").style.display = "none"; } }, 1000); });