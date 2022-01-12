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ХроникаПандемия коронавирусаОбновлено в 21:27Заразились
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За прошлую неделю в мире выявили рекордный COVID-прирост

За прошлую неделю в мире выявили рекордный COVID-прирост
Фото: Alex Wong/Getty Images

Москва. 12 января. INTERFAX.RU - За неделю с 3 по 9 января в мире выявили рекордный прирост новых случаев коронавируса COVID-19 в связи с распространением штамма "омикрон", сказал в среду глава ВОЗ Тедрос Адханом Гебрейесус.

"За прошлую неделю в ВОЗ со всего мира поступила информация о более 15 млн новых случаев COVID-19. Пока это - наибольшее за все время количество случав, выявленных за одну неделю - и мы знаем, что это занижение", - заявил Гебрейесус во время пресс-конференции в Женеве. Он отметил, что за вспышку заболеваемости отвечает штамм "омикрон", который стремительно сменяет штамм "дельта" почти во всех странах.

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Глава ВОЗ в очередной раз отметил необходимость вакцинации, особенно в тех странах, где большая часть населения не получила ни одной дозы прививки. По его словам, в Африке первую дозу вакцины все еще ждут более 85% населения. Около 90 стран по всему миру все еще не вакцинировали и 40% населения, а 36 из этих стран вакцинировали менее 10% своих жителей.

В еженедельном эпидемиологическом бюллетене ВОЗ сообщалось, что общемировая заболеваемость COVID-19 за неделю возросла на 55% в сравнении с предыдущей неделей. В частности, в Юго-Восточной Азии число новых случаев увеличилось на 418%, однако смертность почти не изменилась. Увеличение числа смертей на прошлой неделе было выявлено только в африканском (на 84%) и в американском (на 26%) регионах.

Хроника коронавируса. Январь.

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В Непале проходит вакцинация от COVID-19 детей в возрасте от 12 до 17 лет11 января. Индия занимает второе место по числу заразившихся, где количество подтвержденных случаев COVID-19 достигло 35 875 790, а число умерших от последствий заражения вирусом в стране составляет 484 213.9 января. В число стран с более чем 20 млн случаев заражения COVID-19 по-прежнему входят США, Индия и Бразилия.9 января. В Чехии прошла акция протеста против вакцинации от COVID-19.9 января. Максимальное за все время пандемии число заразившихся коронавирусом зафиксировано в Мексике. За минувшие сутки в стране выявили 30 371 новый случай COVID-19. К настоящему времени 72,85 млн жителей страны прошли полный курс вакцинации.9 января. Жители Токио искупались в бассейне с ледяной водой, чтобы помолиться за здоровый новый год.8 января. Куба пожертвовала крупную партию вакцины собственного производства Сирии. Трехдозовая вакцина Abdala по итогам испытаний показала эффективность от COVID-19 на 92%.7 января. Жители Бангкока получают бустерную дозу вакцины против COVID-19 для борьбы с распространением варианта коронавируса "омикрон".5 января. В Турции более 10% случаев заболевания COVID-19 вызван "омикроном", который впервые был обнаружен в стране 11 декабря.4 января. Длинные очереди выстроились в пункты тестирования на COVID-19 в Тель-Авиве.2 января. Испания полностью вакцинировала 80% населения.1 января. Более 4 тысяч пассажиров круизного лайнера Aida Nova провели новогоднюю ночь на незапланированной стоянке в Лиссабоне из-за вспышки коронавируса.
В Непале проходит вакцинация от COVID-19 детей в возрасте от 12 до 17 лет
ВОЗ коронавирус

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