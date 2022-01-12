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Министры стран ОДКБ утвердят в четверг порядок вывод миротворцев из Казахстана

Москва. 12 января. INTERFAX.RU - Совет министров обороны ОДКБ в четверг утвердит порядок вывода миротворцев из Казахстана, сообщил пресс-секретарь ОДКБ Владимир Занейтдинов.

"Порядок вывода Коллективных миротворческих сил ОДКБ будет утвержден Советом министров обороны ОДКБ, внеочередное заседание которого состоится 13 января сего года в режиме видео-конференц-связи", - говорится в сообщении.

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По словам Занейтдинова, армянская сторона сообщила секретариату ОДКБ, что председателю Совета коллективной безопасности ОДКБ, премьер-министру Армении Николу Пашиняну поступила просьба президента Казахстана Касым-Жомарта Токаева дать поручение о завершении миротворческой миссии ОДКБ в Казахстане с 13 января 2022 года.

"В Секретариате ОДКБ подготовлен проект соответствующего Решения Совета коллективной безопасности Организации и направлен главам государств-членов ОДКБ на утверждение", - сказал пресс-секретарь ОДКБ.

Ранее Токаев сообщил, что вывод миротворцев из Казахстана начнется 13 января и займет 10 дней. Зайнетдинов подтвердил эту информацию по итогам встречи в Нур-Султане генсека ОДКБ Станислава Зася и президента Казахстана Токаева.

После вспыхнувших в Казахстане 2 января акций протеста, переросших в беспорядки и столкновения с силовиками, правительство Казахстана было отправлено в отставку, Токаев возглавил Совет безопасности страны и ввел в республике до 19 января чрезвычайное положение. Он также обратился к ОДКБ с просьбой прислать в республику миротворческие силы, эта просьба была удовлетворена.

По информации президента Казахстана, в страну прибыли 2030 миротворцев ОДКБ и 250 единиц техники.

Казахстан ОДКБ

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