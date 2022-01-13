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Столтенберг проинформировал министров обороны ЕС о Совете Россия-НАТО

Москва. 13 января. INTERFAX.RU - Генсек НАТО Йенс Столтенберг проинформировал участников встречи министров обороны Евросоюза о результатах прошедшего в Брюсселе заседания Совета Россия - НАТО, сообщил верховный представитель ЕС по иностранным делам и политике безопасности Жозеп Боррель.

"Спасибо Флоренс Парли (министр вооруженных сил Франции - ИФ) за то, что приняла в Бресте неформальную встречу министров обороны", - написал Боррель в своем твиттере.

"Сегодня вечером мы обсудили вмешательство негосударственных субъектов в наши миссии с Жан-Пьером Лакруа (заместитель генсекретаря ООН по миротворческим операциям - ИФ) и Йенсом Столтенбергом, который проинформировал нас о Совете Россия - НАТО", - добавил он.

12 января в Брюсселе состоялось заседание в формате Совета Россия-НАТО.

НАТО Йенс Столтенберг Жозеп Боррель

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