Столтенберг проинформировал министров обороны ЕС о Совете Россия-НАТО

Москва. 13 января. INTERFAX.RU - Генсек НАТО Йенс Столтенберг проинформировал участников встречи министров обороны Евросоюза о результатах прошедшего в Брюсселе заседания Совета Россия - НАТО, сообщил верховный представитель ЕС по иностранным делам и политике безопасности Жозеп Боррель.

"Спасибо Флоренс Парли (министр вооруженных сил Франции - ИФ) за то, что приняла в Бресте неформальную встречу министров обороны", - написал Боррель в своем твиттере.

Merci @florence_parly pour son accueil à Brest pour la réunion informelle des ministres de la Défense



Ce soir nous avons discuté de l"ingérence d"acteurs non-étatiques dans nos missions avec @Lacroix_UN & @jensstoltenberg, qui nous a briefé sur le conseil @NATO-Russie. pic.twitter.com/zd7suA69jd — Josep Borrell Fontelles (@JosepBorrellF) January 12, 2022

"Сегодня вечером мы обсудили вмешательство негосударственных субъектов в наши миссии с Жан-Пьером Лакруа (заместитель генсекретаря ООН по миротворческим операциям - ИФ) и Йенсом Столтенбергом, который проинформировал нас о Совете Россия - НАТО", - добавил он.

12 января в Брюсселе состоялось заседание в формате Совета Россия-НАТО.