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В Казахстане запустили проект по поиску пропавших во время беспорядков

Москва. 13 января. INTERFAX.RU - Казахстанская IT-компания BTS Digital сообщила, что запустила через приложение Aitu проект по поиску пропавших за дни беспорядков - "Пропал человек".

"Чтобы оставить заявку на поиск человека, необходимо заполнить данные о пропавшем в сервисе. Заявку принимает выделенная группа операторов колл-центра 1414, которые сразу же передают ее в органы внутренних дел для последующих поисковых работ", - говорится в пресс-релизе.

В компании объяснили, что среагировали на частые сообщения о розыске пропавших без вести в эти дни.

"Искренне надеемся, что каждый пропавший гражданин будет найден", - сказал через пресс-службу руководитель компании Нуртай Абилгалиев.

Точных данных о погибших и пропавших без вести в январе пока нет. Официально сообщалось о 17 погибших и порядка ста пострадавших сотрудниках полиции, Нацгвардии и военных, данных о жертвах среди гражданкого населения нет.

Также 13 января стало известно, что Генпрокуратура Казахстана и Министерство цифрового развития запустили сайт stopterrorism.kz, с помощью которого будет проводиться сбор и фиксация доказательств, а также идентификация преступников по видеозаписям.

Очевидцев призвали загружать на этот ресурс видео- и аудио-записи, которые могли бы быть полезны следствию, а также фотографии. В пресс-службе Генпрокуратуры заверили, что это можно сделать анонимно.

Последствия беспорядков в Казахстане

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Хроника 03 – 13 января 2022 годаМассовые протесты в Казахстане
Казахстан BTS Digital Нуртай Абилгалиев Генпрокуратура Казахстана

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