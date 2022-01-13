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Акимат Алма-Аты опроверг слухи об отставке главы города

Москва. 13 января. INTERFAX.RU - Пресс-служба акимата Алма-Аты опровергла появившуюся в соцсетях информацию об отставке акима города Бакытжана Сагинтаева.

"Распространяемая в соцсетях информация об отставке акима Алма-Аты Сагинтаева не соответствует действительности", - говорится в сообщении пресс-службы.

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В акимате подчеркнули, что Сагинтаев "находится на рабочем месте, исполняя возложенные обязанности и решая вопросы скорейшего восстановления жизнедеятельности Алма-Аты".

Ранее в четверг в соцсетях стали распространять петицию к президенту страны с просьбой отправить Сагинтаева в отставку. Ее авторы обратили внимание на то, что в разгар массовых беспорядков в городе аким не вышел в телеэфир с обращением к горожанам. Позже в сети появились сообщения об отставке акима.

Ситуация в Казахстане обострилась 2 января, когда в Жанаозене (город в Мангистауской области на западе страны) начались митинги против резкого повышения цен на сжиженный газ. Затем они переросли в массовые протесты по всей стране с экономическими и политическими требованиями. В Алма-Ате произошли столкновения демонстрантов с силовиками.

5 января президент Казахстана отправил в отставку правительство. В стране был введен режим чрезвычайного положения. ОДКБ по просьбе руководства Казахстана направило туда миротворческие силы, их из Казахстана вывод начался 13 января. Власти сообщают, что за участие в беспорядках в Казахстане задержали порядка 10 тыс. человек.

Казахстан Алма-Ата Бакытжан Сагинтаев

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