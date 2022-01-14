США и союзники готовы решать проблемы в отношениях с РФ при условии взаимности

Москва. 14 января. INTERFAX.RU - На состоявшихся на этой неделе серии переговоров США и их европейских союзников с Россией стороны только изложили друг другу взаимные озабоченности, положительные результаты могут быть достигнуты только на основе взаимности, заявил госсекретарь США Энтони Блинкен в интервью радиостанции NPR.

"Мы сказали, что ничего не произойдет, если это не будет сделано на взаимной основе, под чем я подразумеваю, что если мы собираемся сделать что-либо для решения любых законных озабоченностей России, они должны сделать то же самое в отношении наших озабоченностей", - сказал он.

При этом дипломат добавил, что реальный прогресс "не будет достигнут в условиях эскалации с пистолетом у виска Украины", добавив, что "если и будут результаты, то только в контексте деэскалации".

"Мы все это время были предельно откровенны с Россией. Есть два пути, и они могут решить, по какому пути идти. Существует путь дипломатии и диалога, и мы привержены этому, мы считаем, что это лучший путь вперед, самый ответственный путь для решения разногласий, а также и ситуации на востоке Украины. С другой стороны, если они выберут конфронтацию, если они выберут агрессию, мы полностью готовы к этому", - заявил американский госсекретарь.

Он сказал, что президент РФ Владимир Путин "очень хорош в том, что может держать все возможности открытыми", и он "еще не до конца решил, что будет делать". Задача состоит в том, чтобы "четко разъяснить, какими (...) будут последствия вариантов, которые он мог бы выбрать".

Блинкен отметил, что среди возможных решений некоторых взаимных проблем остаются сегодня "дополнительные меры по контролю над вооружениями", но подчеркнул, что это "сложные вещи", которые нельзя сделать "за час, день, неделю". Отказ России от дальнейших дискуссий, по его мнению, будет означать, что "она, вероятно, никогда серьезно не относилась к диалогу или дипломатии".

"В некоторых случаях они выдвигают максималистские и нестандартные требования. Однако есть и другие вопросы, которые они выносят на обсуждение и которые могли бы стать основой для содержательного разговора и дипломатии", - подчеркнул госсекретарь.

Блинкен сказал, что в результате встреч в Женеве и Брюсселе на этой неделе "мы дали друг другу достаточно поводов для размышлений".

"Сейчас наш план состоит в том, чтобы вернуться и очень тесно проконсультироваться с нашими союзниками и партнерами. Я подозреваю, что они (Россия - ИФ) будут делать то же самое в Москве".