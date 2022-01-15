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ХроникаПандемия коронавирусаОбновлено в 09:15Заразились
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Число инфицированных COVID-19 в мире превысило 323 млн человек

Число инфицированных COVID-19 в мире превысило 323 млн человек
Фото: Justin Sullivan/Getty Images

Москва. 15 января. INTERFAX.RU - Число зарегистрированных случаев заражения коронавирусом COVID-19 в мире на утро субботы достигло 323 млн 272 тыс. 813, свидетельствуют данные американского университета Джонса Хопкинса.

С начала распространения вируса в мире после заражения COVID-19 скончались 5 млн 529 тыс. 154 человека.

В число стран с более чем 20 млн случаев заражения COVID-19 по-прежнему входят США, Индия и Бразилия.

Лидерство по числу заразившихся и скончавшихся, сообщил университет, сохраняют США, где выявлено 64 млн 876 тыс. 149 инфицированных COVID-19. Число летальных исходов составило 849 242.

Второе место по числу заразившихся занимает Индия, где количество подтвержденных случаев COVID-19, по данным портала Worldometer, который специализируется на статистических данных по важнейшим мировым событиям, достигло 36 млн 850 тыс. 962, а число умерших от последствий заражения вирусом в стране составляет 485 780.

На третьем месте по количеству случаев COVID-19 находится Бразилия, где, как сообщил Worldometer, заразились 22 млн 927 тыс. 203 человека, из них скончались 620 847.

Портал информирует, что коэффициент смертности на 1 млн населения планеты составил на утро субботы 711,7. В США на 1 млн жителей скончались 2 611 человека, Индии - 347, Бразилии - 2 889.

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