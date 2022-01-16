Поиск
ХроникаПандемия коронавирусаОбновлено в 22:33Заразились
на 16.01В России 10 803 534+29 230В мире 326 152 828+2 584 941

Генсек НАТО заявил, что остановить рост напряженности вокруг Украины должна Россия

Москва. 16 января. INTERFAX.RU - Россия является стороной, вызвавшей кризисную ситуацию с Украиной, и ей нужно положить конец такому развитию событий, заявил в воскресенье телеканалу CBC генсек НАТО Йенс Столтенберг.

"Агрессор - Россия. Ожидать, что жертве агрессии (Украине - ИФ) следует провести деэскалацию ситуации - это как в самом деле представить все положение дел в странном, перевернутом виде", - сказал он в ответ на вопрос, стоит ли украинскому правительству сделать больше в рамках минских договоренностей с целью избежать новой войны в Европе.

В то же время, повторил он, североатлантический альянс готов сесть за стол переговоров и выслушать вопросы, вызывающие беспокойство у Москвы. Столтенберг отметил, что соглашение с Россией является возможным.

Он считает, что укрепление обороны и диалог не противоречат друг другу и что, пока НАТО проявляет силу и единство, организация может вести диалог с Россией и обсуждать различные вопросы.

На этой неделе прошла серия встреч России с представителями США, НАТО и ОБСЕ. Сторонам не удалось достичь каких-либо договоренностей, но США и НАТО выразили готовность к новым контактам. В Москве же не видят оснований для проведения с США нового раунда переговоров по гарантиям безопасности в ближайшее время, заявил замглавы МИД РФ Сергей Рябков.

НАТО Россия Украина Йенс Столтенберг

Новости по теме

Новости
Пандемия коронавируса

Французские законодатели окончательно утвердили введение вакцинного пропуска

Французские законодатели окончательно утвердили введение вакцинного пропуска

Песков допустил разрыв всех связей с США в случае санкций против властей РФ

Песков назвал причины нахождения войск РФ близ границ с Украиной

Песков назвал причины нахождения войск РФ близ границ с Украиной

РКН потребовал от Facebook снять ограничения со страницы делегации РФ в Вене

Американский конгрессмен предрек новую "холодную войну" США с Россией

Американский конгрессмен предрек новую "холодную войну" США с Россией
Массовые протесты в Казахстане

Власти Алма-Аты подсчитали число погибших в городе в ходе беспорядков

Массовые протесты в Казахстане

В ходе беспорядков в Алма-Ате похитили более 1,3 тыс. единиц оружия

Джокович улетел из Австралии в ОАЭ

Украина обвинила Россию в организации атак на сайты украинских органов власти

Пандемия коронавируса

Власти Пекина обязали въезжающих в город сдавать тест на COVID-19

Власти Пекина обязали въезжающих в город сдавать тест на COVID-19
 
Подписка
Хочу получать новости:
Введите код с картинки:
Обновить код
window.yaContextCb.push( function () { Ya.adfoxCode.createAdaptive({ ownerId: 173858, containerId: 'adfox_151179074300466320', params: { p1: 'byuef', p2: 'emwl', puid1: '', puid2: '', puid3: '' } }, ['tablet', 'phone'], { tabletWidth: 1023, phoneWidth: 639, isAutoReloads: false }); setTimeout(function() { if (document.querySelector("#adfox_151179074300466320 #adfox_151179074300466320")) { document.querySelector("#adfox_151179074300466320").style.display = "none"; } }, 1000); });