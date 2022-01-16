Генсек НАТО заявил, что остановить рост напряженности вокруг Украины должна Россия

Москва. 16 января. INTERFAX.RU - Россия является стороной, вызвавшей кризисную ситуацию с Украиной, и ей нужно положить конец такому развитию событий, заявил в воскресенье телеканалу CBC генсек НАТО Йенс Столтенберг.

"Агрессор - Россия. Ожидать, что жертве агрессии (Украине - ИФ) следует провести деэскалацию ситуации - это как в самом деле представить все положение дел в странном, перевернутом виде", - сказал он в ответ на вопрос, стоит ли украинскому правительству сделать больше в рамках минских договоренностей с целью избежать новой войны в Европе.

В то же время, повторил он, североатлантический альянс готов сесть за стол переговоров и выслушать вопросы, вызывающие беспокойство у Москвы. Столтенберг отметил, что соглашение с Россией является возможным.

Он считает, что укрепление обороны и диалог не противоречат друг другу и что, пока НАТО проявляет силу и единство, организация может вести диалог с Россией и обсуждать различные вопросы.

На этой неделе прошла серия встреч России с представителями США, НАТО и ОБСЕ. Сторонам не удалось достичь каких-либо договоренностей, но США и НАТО выразили готовность к новым контактам. В Москве же не видят оснований для проведения с США нового раунда переговоров по гарантиям безопасности в ближайшее время, заявил замглавы МИД РФ Сергей Рябков.