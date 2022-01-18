Часть британских консерваторов стала активнее выступать за отставку Джонсона

Москва. 18 января. INTERFAX.RU - Ряд членов Консервативной партии Великобритании все активнее выступает за отставку премьера Бориса Джонсона на фоне скандала вокруг вечеринок в нарушение действующих из-за пандемии ограничений, сообщила во вторник газета The Guardian.

Согласно изданию, план сторонников отставки Джонсона получил название "Операция Ринка" с отсылкой к кличке собаки, которая была убита во время британского политического скандала "Дело Торпа" в 1970-е годы.

Ряд однопартийцев Джонсона усиливает давление на коллег с тем, чтобы они подали письма с выражением недоверия премьеру. В случае, если в парламенте наберется большое число сторонников ухода Джонсона, можно будет запустить процедуру, которая приведет к его отставке.

Между тем, по словам источников, знакомых с делами британского правительства, на Даунинг-стрит ведут подготовку плана спасения Джонсона. Согласно источникам, план предусматривает увольнение ряда официальных лиц, ответственных за вечеринки. План на Даунинг-стрит условно называют "Спасение большого пса".

Один из источников в правительстве сказал изданию, что недовольство Джонсоном исходит из разных групп, среди них – те, кто скептически относятся к мерам "локдауна", а также недовольная группа бывших министров. "Нужно всего по 10 писем (с выражением недоверия премьеру - ИФ) от каждой из групп, чтобы достичь 54 (необходимых для начала рассмотрения консерваторами вопроса о недоверии своему лидеру - ИФ)", - сказал собеседник газеты.

16 апреля 2021 года британские госслужащие собрались на двух отдельных мероприятиях, посвященных завершению работы в администрации бывшего директора по коммуникациям премьера Джеймса Слэка и одного из личных фотографов Джонсона. Позже вечеринки объединились в саду. Это произошло за день до похорон принца Филиппа во время национального траура. В тот день премьер-министра не было в офисе. Джонсон находился в своей загородной резиденции в графстве Бакингемшир.

Кроме того, СМИ стало известно, что в мае 2020 года, несмотря на локдаун, в правительственной резиденции была организована вечеринка. Премьер попросил прощения в парламенте за участие в ней, заявив, что не разобрался в ситуации и поначалу полагал, что это "рабочее мероприятие".

В данный момент под руководством старшей госслужащей Сью Грей идет расследование вечеринок, которые, как предполагается, проходили на Даунинг-стрит, когда Лондон находился на локдауне, и подобные мероприятия были запрещены.

К отставке Джонсона призывают находящиеся в оппозиции лейбористы. Без поддержки хотя бы части консерваторов им не хватит голосов в парламенте, чтобы добиться смены премьера.