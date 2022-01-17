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НАТО направила на Балтику нидерландский вертолетоносец

Москва. 17 января. INTERFAX.RU - Североатлантический альянс направил нидерландский корабль HNLMS Rotterdam в Балтийское море.

"Мы находимся на месте, чтобы продемонстрировать присутствие и солидарность с альянсом в целом", - цитирует в понедельник портал телерадиовещания Эстонии ERR сообщение НАТО.

В настоящее время корабль находится у берегов нейтральной Швеции. По данным альянса, речь идет о запланированной акции. Нидерландский корабль предназначен для участия в вертолетных операциях.

По словам научного сотрудника Шведского колледжа национальной обороны Магнуса Кристианссона, "прибытие корабля связано с текущей ситуацией с безопасностью в Европе на фоне наращивания Россией военной активности у границ Украины".

"НАТО приспосабливается к агрессивным и непредсказуемым действиям России и активизирует сотрудничество со Швецией и Финляндией в Балтийском море", - сказал Кристианссон.

Издание отмечает, что на минувшей неделе в Балтийское море вошли три десантных корабля Северного флота России. В связи с этим Швеция усилила свою боеготовность на острове Готланд.

По утверждениям Запада, Россия сконцентрировала вблизи украинской границы порядка 100 тыс. военнослужащих, и, по оценкам США и других западных стран, в ближайшее время Украина может подвергнуться нападению.

НАТО РФ Швеция

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