Эксперт из Оксфорда назвал причиной скачка цен на газ энергетическую политику ЕС

Москва. 17 января. INTERFAX.RU - Энергетическая политика Европейского союза, приносившая ЕС существенную выгоду в последнее десятилетие, стала причиной недавнего скачка цен на газ, и вины "Газпрома" в этом нет, считает аналитик и бывший спикер Консультативного совета по газу Россия-ЕС в 2011-2015 годах Джонатан Стерн.

"В качестве спикера со стороны ЕС я помню, как долгие месяцы мы слушали слова наших российских партнеров о том, что отказ от долгосрочных контрактов и отход от привязанных к нефти цен в пользу рыночных были крайне плохими идеями", - написал Стерн, научный сотрудник Оксфордского института энергетических исследований, в коротком письме Financial Times.

"Мы проигнорировали эти предупреждения и настояли на создании рыночных хабов, а также перевели долгосрочные контракты от привязки к нефти к спотовым ценам. В течение десяти лет мы были правы, за исключением нескольких месяцев", - добавил он.

Стерн приводит в пример ситуацию в мае 2020 года, когда привязанные к нефти цены на газ были примерно в шесть раз выше котировок на хабах, находившихся на рекордных минимумах. Тогда "Газпром" терял деньги, экспортируя газ в Европу.

"Суть в том, что в течение десятилетия модель газового рынка благоприятствовала европейским потребителям. В последний год наблюдалась обратная ситуация, и выгоду получили "Газпром" и все другие поставщики. Таковы непредсказуемые колебания сырьевых рынков", - написал аналитик.

"Это был выбор Европы, а не что-то навязанное или созданное Россией. Те, кто жалуется, что "Газпром" отказывается осуществлять дополнительные поставки и поддерживать высокий уровень газа в европейских хранилищах, не осознают, что текущей рыночной моделью такая обязанность и не предусмотрена", - заключил Стерн.