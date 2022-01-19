Глава МИД Казахстана опроверг причастность Назарбаева к беспорядкам в стране

Москва. 19 января. INTERFAX.RU - Министр иностранных дел Казахстана Мухтар Тлеуберди не считает, что первый президент Казахстана, лидер нации Нурсултан Назарбаев и его родственники могут быть причастны к беспорядкам в стране.

"Не думаю, что Назарбаев и его родственники причастны к беспорядкам, но расследование покажет", - сказал Тлеуберди в интервью Euractiv.

Протесты в Казахстане и ситуация с Назарбаевым

Ситуация в Казахстане обострилась 2 января, когда в Жанаозене (город в Мангистауской области на западе страны) начались митинги против резкого повышения цен на сжиженный газ. Затем они переросли в массовые протесты по всей стране с экономическими и политическими требованиями. Как заявляют власти, ситуацией воспользовались бандиты и террористы, начались погромы, нападения на административные здания, отделения полиции, магазины.

В ряде СМИ прошла информация, что во время протестов первый президент Казахстана, лидер нации Нурсултан Назарбаев и члены его семьи покинули страну. Позже пресс-секретарь лидера нации Айдос Укибай заявил, что эта информация не соответствует действительности, Назарбаев находится в столице Казахстана и держит связь с президентом страны Касым-Жомартом Токаевым.

Назарбаев 18 января впервые с момента протестов в республике появился на публике. Он напомнил, что в 2019 году передал полномочия президента и с тех пор стал пенсионером. "В настоящее время нахожусь на заслуженном отдыхе в столице Казахстана и никуда не уезжал", - добавил он.

В последние дни родственники первого президента лишаются должностей в госструктурах и госкомпаниях страны.