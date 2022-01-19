Кремль счел, что Турция может подвигнуть Украину на выполнение Минских соглашений

Москва. 19 января. INTERFAX.RU - Попытки Турции подвигнуть Украину на выполнение Минских договоренностей можно будет только приветствовать, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

Журналисты в ходе общения с ним в среду попросили прокомментировать заявление президента Турции Реджепа Эрдогана, который пригласил глав РФ и Украины в свою страну для урегулирования разногласий.

"Разумеется, мы приветствуем усилия любых стран, которые могут помочь в урегулировании ситуации на Украине. Основные разногласия между Россией и Украиной связаны именно с пробуксовкой процесса выполнения Минских договоренностей со стороны Киева. Если наши турецкие партнеры могут повлиять на украинцев и сподвигнуть их на выполнение ранее взятых договоренностей и обязательств, это можно будет только приветствовать. Место проведения каких-то контактов - вторично. Главное - это повлиять на Украину", - сказал Песков.