МИД РФ призвал США и Запад прекратить подпитку Украины оружием

Москва. 19 января. INTERFAX.RU - Россия призывает США и Запад прекратить поставки Украине вооружений и оказывать этой стране иную военную помощь, заявил на площадке международного дискуссионного клуба "Валдай" замминистра иностранных дел Сергей Рябков.

"Мы подчеркиваем необходимость прекращения подпитки воинствующего украинского режима поставками вооружений, инструкторским содействием, разработкой планов и их имплементации по сооружению военных баз, проведению учебно-тренировочных мероприятий и многому другому, что представляет для нас прямую непосредственную угрозу", - сказал он.

Пресс-секретарь президента Путина Дмитрий Песков ранее в этот день заявил, что напряженность вокруг Украины создают не российские войска, а поставки в эту страну оружия, а также военные маневры и полеты авиации НАТО.

18 января стало известно, что Великобритания на этой неделе передала украинским военным несколько тысяч легких противотанковых ракет.

Глава МИД Канады Мелани Жоли сообщила о скором решении по запросу Киева о поставках военного оборудования.

Представитель Пентагона Джон Кирби 18 января сказал, что на территории Украины есть американские военные консультанты из числа служащих Нацгвардии, отправлять туда других военных Минобороны не планирует. Однако ранее в январе американские конгрессмены предложили поставить Украине излишки вооружений, подготовленных для операции в Афганистане.