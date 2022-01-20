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Лавров прибыл в Женеву, где в пятницу состоятся его переговоры с Блинкеном

Лавров прибыл в Женеву, где в пятницу состоятся его переговоры с Блинкеном

Москва. 20 января. INTERFAX.RU - Глава МИД РФ Сергей Лавров прибыл в Женеву, где в пятницу пойдут его переговоры с госсекретарем США Энтони Блинкеном.

Как передает корреспондент "Интерфакса", самолет главы российского внешнеполитического ведомства приземлился в Женеве в 20:36 по местному времени (22:36 по московскому времени).

Одной из основных тем переговоров глав внешнеполитических ведомств станут представленные ранее Россией проекты документов - договора между РФ и США о гарантиях безопасности и соглашения о мерах обеспечения безопасности РФ и НАТО. Переговоры пройдут по инициативе американской стороны - в ходе телефонного разговора Лаврова и Блинкена 18 января госсекретарь США запросил встречу для получения разъяснений по российским предложениям.

Встреча состоится в последний рабочий день недели, в ходе которой, как ожидалось, США и НАТО должны представить письменные ответы на инициативу Москвы. Между тем, Блинкен ранее заявил, что не намерен такие ответы передавать российской стороне в ходе переговоров.

Кроме того, Блинкен заявлял, что его встреча с Лавровым в Женеве - это "дипломатическая попытка снизить напряженность вокруг неспровоцированного наращивания российской военной мощи у границ Украины". Также госсекретарь США планирует изложить главе МИД РФ общую позицию США и Европы по деэскалации ситуации вокруг Украины.

Ранее состоялись уже три встречи по тематике гарантий безопасности: переговоры межведомственных делегаций РФ и США в Женеве 10 января, дискуссии по линии НАТО в Брюсселе 12 января и дискуссии в ОБСЕ, которые состоялись в Вене 13 января.

Россия США Женева Энтони Блинкен Сергей Лавров

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