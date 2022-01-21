Джонсон обсудил с Шольцем ситуацию на российско-украинской границе

Москва. 21 января. INTERFAX.RU - Премьер-министр Великобритании Борис Джонсон провел телефонный разговор с канцлером Германии Олафом Шольцем о ситуации на границе России и Украины, сообщает канцелярия премьер-министра.

"Лидеры обсудили тревожные события на украинской границе и согласились, что дальнейшая военная агрессия дорого обойдется России", - говорится в сообщении.

Кроме того, Джонсон и Шольц выразили "глубокую озабоченность продолжающимися дестабилизирующими действиями России на Украине". Они предупредили, что "любое вторжение на Украину будет серьезной стратегической ошибкой".

При этом Джонсон подчеркнул важность совместной работы союзников по НАТО по скоординированному реагированию.

"Лидеры договорились поддерживать тесный контакт по этому вопросу, и премьер-министр заявил, что надеется на тесное сотрудничество с канцлером Шольцем на протяжении всего их председательства в G7", - говорится в сообщении.

Страны Запада обеспокоены наращиванием и передвижением российских войск у границы Украины. Они считают, что Россия может планировать вторжение в эту страну. Москва не раз заявляла, что не собирается нападать на соседнее государство.