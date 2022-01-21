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Лавров и Блинкен условились активизировать работу по стабилизации визового режима

Москва. 21 января. INTERFAX.RU - Глава МИД РФ Сергей Лавров и госсекретарь США Энтони Блинкен на встрече в Женеве условились активизировать работу по нормализации функционирования диппредставительств двух стран и стабилизации визового режима, сообщил МИД РФ.

"При обсуждении двусторонней проблематики отношений с США констатировано, что они находятся в неудовлетворительном состоянии. Условлено активизировать экспертную работу по нормализации функционирования диппредставительств двух стран и стабилизации визового режима", - говорится в распространенном в пятницу сообщении.

"Российская сторона выступает в пользу возобновления полноценного дипломатического присутствия на взаимной основе. Требуем скорейшего возвращения конфискованной американскими властями российской дипломатической недвижимости", - сообщили на Смоленской площади.

Сергей Лавров Энтони Блинкен США Женева МИД РФ

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