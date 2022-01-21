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ХроникаПандемия коронавирусаОбновлено в 20:56Заразились
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Около 2 тыс. врачей в Италии отстранили от работы из-за отсутствия COVID-прививки

Москва. 21 января. INTERFAX.RU - Почти 2 тыс. медиков отстранены от работы в Италии, так как они не сделали прививки против COVID-19, сообщает в пятницу EFE со ссылкой на Национальную федерацию по управлению в сфере медицины.

От работы отстранили 1972 врача, что составляет 0,4% от общего числа врачей Италии. Хотя, согласно данным федерации, приблизительный реальный процент невакцинированных врачей может возрасти до 7,2%, отмечает EFE.

После получения уведомления об отстранении у врачей будет пять дней, чтобы предоставить документ, подтверждающий освобождение от вакцинации или сертификат о прививке.

Согласно данным статистического сайта Worldometer, к настоящему моменту в Италии с начала пандемии коронавирусом COVID-19 заразились 9,4 млн человек, 142,5 тыс. пациентов скончались, а 6,5 млн человек переболели и выздоровели.

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