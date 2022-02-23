Италия с 1 марта снимет ограничения на въезд российских туристов

Москва. 23 февраля. INTERFAX.RU - Италия с 1 по 31 марта разрешит въезд без карантина российским гражданам с ПЦР-тестом, экспресс-тестом или справкой о перенесенном коронавирусе, сообщило консульство этой страны в России.

В сообщении говорится, что с 1 по 31 марта 2022 года в страну возможен въезд с анкетой о местонахождении пассажира Passenger Locator Form (PLF) и одним из документов: справкой о вакцинации от коронавируса препаратом, признанным Европейским агентством лекарственных средств (EMA), которая должна быть выдана по завершении полного первого курса вакцинации или после прохождения ревакцинации. Если нет справки о вакцинации, то допускается предоставление справки о выздоровлении с указанием даты окончания соответствующего периода самоизоляции, с момента которого прошло не более 180 дней. Также можно предоставить справку об антигенном экспресс-тесте (срок действия 48 часов) или молекулярном ПЦР-тесте (срок действия 72 часа) с отрицательными результатом.

"Также с 1 марта прекращаются действующие на настоящий момент ограничения на въезд с целью туризма. Тем не менее перед выездом в Италию просим вас заблаговременно проверять актуальную информацию о порядке осуществления поездки, опубликованную по адресу https://infocovid.viaggiaresicuri.it/returningtoitaly.html", - сообщили в консульстве.

В сообщении нет информации о том, возобновляется ли с 1 марта выдача туристических виз.

Как сообщила порталу "Интерфакс" пресс-атташе представительства в России агентства по туризму Италии (ENIT) Татьяна Божко, комментариев об этом консульство пока не дает. "Ждем официального объявления", - сказала она.

Консульство Италии с 3 мая 2021 года возобновило выдачу туристических виз тем российским туристам, у кого они истекли в период с 1 января 2020 года. Другим категориям туристические визы пока не выдаются.

В дипмиссии уточнили, что при отсутствии соответствующего документа из перечисленных в пункте 2 пассажир обязан соблюдать пятидневный карантин по адресу, указанному в анкете о местонахождении пассажира PLF, с обязательной сдачей антигенного или молекулярного теста на Covid-19 по окончании вышеуказанного пятидневного карантина.