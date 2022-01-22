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В Казахстане смягчили наказание более чем тысяче задержанных в ходе беспорядков

Москва. 22 января. INTERFAX.RU - Из свыше 3,3 тыс. арестованных в административном порядке в ходе январских событий в Казахстане более тысячи человек были освобождены, сообщила в субботу пресс-служба президента Казахстана.

"Согласно представленным данным, судами в административном порядке были арестованы 3 314 лиц. Прокурорами в апелляцию подано 1 884 ходатайства о смягчении наказания. По результатам их рассмотрения из-под ареста освобождено 1 083 лица. В отношении 490 граждан штраф заменен на предупреждение", - говорится в сообщении, опубликованном на сайте президента.

В субботу генпрокурор страны Гизат Нурдаулетов сделал доклад главе государства.

По словам Нурдаулетова, всем арестованным обеспечивается право на защиту и получение юридической помощи, жалобы тщательно проверяются.

Ситуация в Казахстане обострилась 2 января, когда в городе Жанаозене на западе страны начались митинги против резкого повышения цен на сжиженный газ. Затем они переросли в массовые протесты по всей республике с экономическими и политическими требованиями. Как заявили власти страны, этим воспользовались бандиты и террористы, в некоторых регионах начались погромы, нападения на административные здания, отделения полиции, магазины. Больше всего пострадал самый крупный город страны - Алма-Ата.

С 5 по 19 января в республике действовал режим чрезвычайного положения.

По просьбе главы государства Касым-Жомарта Токаева в страну были направлены силы ОДКБ. 19 января миротворцы ОДКБ выполнили свою миссию.

В ходе беспорядков погибли 227 человек, из них 19 - сотрудники правоохранительных органов, военнослужащие.

Последствия беспорядков в Казахстане

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Хроника 03 – 22 января 2022 годаМассовые протесты в Казахстане
Казахстан

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