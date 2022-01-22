В Казахстане смягчили наказание более чем тысяче задержанных в ходе беспорядков

Москва. 22 января. INTERFAX.RU - Из свыше 3,3 тыс. арестованных в административном порядке в ходе январских событий в Казахстане более тысячи человек были освобождены, сообщила в субботу пресс-служба президента Казахстана.

"Согласно представленным данным, судами в административном порядке были арестованы 3 314 лиц. Прокурорами в апелляцию подано 1 884 ходатайства о смягчении наказания. По результатам их рассмотрения из-под ареста освобождено 1 083 лица. В отношении 490 граждан штраф заменен на предупреждение", - говорится в сообщении, опубликованном на сайте президента.

В субботу генпрокурор страны Гизат Нурдаулетов сделал доклад главе государства.

По словам Нурдаулетова, всем арестованным обеспечивается право на защиту и получение юридической помощи, жалобы тщательно проверяются.