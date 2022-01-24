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Китай направил 39 боевых самолетов к Тайваню после учений США и Японии возле Окинавы

Москва. 24 января. INTERFAX.RU - Авиагруппа ВВС КНР в составе 39 самолетов накануне совершила полет в провозглашенной в одностороннем порядке администрацией Тайваня опознавательной зоне ПВО, сообщает в понедельник издание South China Morning Post (SCMP).

По данным тайванских военных, авиагруппа в составе 34 истребителей, четырех самолетов радиоэлектронной борьбы и одного бомбардировщика совершила полет к юго-востоку от контролируемых Тайбэем островов Дунша (английское название - Пратас).

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В свою очередь тайванские военные направили на сопровождение самолетов ВВС КНР истребители, а также отслеживали их полет средствами ПВО.

В свою очередь SCMP уточняет, что это была самая крупная авиагруппа ВВС КНР, отправленная в этот район с 4 октября прошлого года, когда через зону ПВО одновременно пролетели 56 самолетов Народно-освободительной армии Китая.

Также SCMP напоминает, что накануне этой акции военных КНР завершились шестидневные учения США и Японии к югу от японского острова Окинава: в маневрах участвовали 10 кораблей ВМС США, включая авианосцы Carl Vinson и Abraham Lincoln, и японский эсминец "Хюга". Наблюдатели полагают, что появление самолетов ВВС КНР в зоне ПВО Тайваня стало демонстрацией силы в адрес Тайбэя, США и Японии, поясняет SCMP.

Тайваньский вопрос

Тайваньский вопрос возник в 1949 году, когда была провозглашена коммунистическая Китайская Народная Республика, а часть партии Гоминьдан обосновалась на острове Тайвань. Пекин настаивает на "принципе одного Китая", согласно которому нельзя одновременно признавать и КНР, и Китайскую Республику на Тайване. При этом почти во всех крупных государствах есть неофициальные культурные и экономические офисы Тайбэя.

Отношения Пекина и Тайваня значительно улучшались в период 2008 - 2016 годов, когда главой тайванской администрации являлся представитель Гоминьдана Ма Инцзю. Однако с того момента, как главой тайваньской администрации в 2016 году стала Цай Инвэнь, Пекин нарастил военное давление на Тайвань.

Проблема Тайваня является одной из самых чувствительных в отношениях США и Китая.

Китай Тайвань США Япония

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