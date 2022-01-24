В Бельгии 239 человек задержаны за беспорядки против антикоронавирусных мер

Москва. 24 января. INTERFAX.RU - Бельгийская полиция объявила в понедельник о задержании 239 человек, 11 из которых взяты под стражу. Их обвинили в организации беспорядков и погромов в Брюсселе во время "европейской" акции протеста против антикоронавирусных мер, сообщила газета Le Figaro.

Манифестация с участием, по данным полиции, 50 тыс. человек, включая граждан нескольких стран ЕС, состоялась в бельгийской столице в минувшее воскресенье. Она сопровождалась острыми стычками с полицейскими, призванными следить за порядком, и погромами с битьем окон учреждений ЕС и ресторанов и значительным ущербом для городского хозяйства.

Согласно данным полиции, 228 человек были подвергнуты административному аресту за нарушение общественного порядка и отпущены после идентификации. В их числе, кроме бельгийцев, граждане Франции, Нидерландов, Германии и Польши. А 11 погромщиков обвиняют в "обладании оружием, неподчинении силам порядка и причинении ущерба". Среди них шестеро бельгийцев, три француза, нидерландец и афганец.

Манифестация в течение первых примерно трех часов проходила в спокойной обстановке. Но ситуация обострилась, когда колонна достигла квартала европейских учреждений. В полиции заявляют, что 400-500 человек из ее состава "умышленно создавали ситуации конфронтации" со стражами порядка, в частности, забрасывали их камнями и поджигали городское оформление.

Издание отмечает, что даже применение слезоточивого газа и водометов против хулиганов долго не могло усмирить отдельные группы погромщиков, продолжавших беспорядки, несмотря на спецсредства полиции.

По сообщению главы МВД Бельгии Аннелис Верлинден, зачинщиками стычек с полицией и погромов из числа бельгийцев были представители крайне левых и крайне правых группировок.

Это была самая крупная за два года в Бельгии уличная акция противников антикоронавирусных ограничительных мер. До этого больше всего участников - 35 тыс. - собрала манифестация 21 ноября прошлого года.