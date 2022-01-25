Участники беседы Байдена и европейских лидеров сочли дипломатию приоритетом в украинском конфликте

Москва. 25 января. INTERFAX.RU - Лидеры европейских стран, принимавшие участие в видеоконференции с президентом США Джо Байденом, считают, что приоритетом в урегулировании ситуации вокруг Украины являются дипломатические усилия, заявил представитель британского премьера Бориса Джонсона.

"Лидеры подчеркнули, что дипломатические переговоры с Россией остаются первоочередной задачей, и приветствовали переговоры, которые уже состоялись между Россией и союзниками по НАТО", - говорится в его заявлении по итогам общения.

В то же время, в заявлении говорится, что: "лидеры согласились с важностью международного единства перед лицом растущей враждебности России".

Британский премьер со своей стороны предупредил, что России придется заплатить "реальную человеческую цену" в случае вторжения на Украину, однако подчеркнул, что необходимо предпринять все возможные шаги для предотвращения такого исхода.

По словам представителя премьера, участники виртуальной встречи были едины в том, что "мировое сообщество не должно мириться с любыми действиями, которые подрывают суверенитет Украины".