В Киргизии восстановлено энергоснабжение

Москва. 25 января. INTERFAX.RU - Энергоснабжение восстановлено на всей территории Киргизии, сообщили во вторник "Интерфаксу" в пресс-службе киргизского Минэнерго.

"К настоящему моменту энергоснабжение восстановлено по всей территории республики", - сказал представитель пресс-службы.

Во вторник примерно в 12:30 (9:30 по московскому времени) по всей территории Киргизии начались сбои в электроснабжении. В Минэнерго страны сообщили, что сбой произошел по всему энергокольцу в Центральной Азии, в результате чего вся территория страны оказалась обесточена. Власти Киргизии приступили к поэтапному восстановлению электроснабжения в обход объединенного энергетического кольца Центральной Азии.