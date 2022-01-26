ЛНР сообщила о арсенале иностранного оружия на подконтрольной Киеву части Донбасса

Москва. 26 января. INTERFAX.RU - Народная милиция самопровозглашенной Луганской народной республики фиксирует присутствие на линии соприкосновения в Донбассе с украинской стороны вооружения иностранного производства, заявил начальник управления военного ведомства ЛНР Ян Лещенко.

"По состоянию на сегодняшний день достоверно зафиксировано наличие целого арсенала вооружения иностранного производства в зоне ООС (украинская Операция Объединенных сил - ИФ)", - заявил Лещенко, слова которого приводит Луганский информационный центр.

Начальник управления Народной милиции ЛНР уточнил, что, в частности, на вооружении украинских военных в Донбассе зафиксированы ручные противотанковые гранатометы APILAS французского производства, а также карабины Remington и снайперские винтовки Barrett M107A1 производства США.

"Недавно, как вы знаете, от Великобритании в Украину поступила партия шведских ПТРК "NLAW", а США поставили 90 тонн летального оружия, большая часть которого, несомненно, окажется в зоне ООС", - сообщил Лещенко.

"Про оборудование, например, тепловизоры, и прочие технические средства говорить и вовсе не приходится, оно в более чем достаточном количестве представлено в подразделениях ВСУ", - добавил он.