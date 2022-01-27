Генсек ОДКБ призвал прекратить перестрелку на таджикско-киргизской границе

Москва. 27 января. INTERFAX.RU - Генеральный секретарь Организации Договора о коллективной безопасности Станислав Зась призвал таджикскую и киргизскую стороны к немедленному прекращению огня на границе между этими странами, сообщил журналистам в четверг пресс-секретарь ОДКБ Владимир Зайнетдинов.

Зась в четверг провел телефонные переговоры с секретарями Советов Безопасности Таджикистана и Киргизии Насрулло Махмудзодой и Маратом Иманкуловым.

Новость дополняется