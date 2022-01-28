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Чижов назвал политизацию украинского вопроса противоречащей экономическим интересам РФ и ЕС

Чижов назвал политизацию украинского вопроса противоречащей экономическим интересам РФ и ЕС
Постоянный представитель России при Евросоюзе Владимир Чижов. Архивное фото
Фото: Сергей Бобылев/ТАСС

Москва. 28 января. INTERFAX.RU - Политизация украинского вопроса вредна для бизнеса и простых граждан, а также противоречит экономическим интересам России и Евросоюза, заявил постоянный представитель РФ при ЕС Владимир Чижов в интервью, опубликованном в пятницу в газете "Известия".

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"Что касается нагнетания ситуации вокруг Украины, хотел бы заметить, что это делается Киевом не впервые, в том числе с целью всеми способами сохранить транзитный маршрут по своей территории для российского газа. Политизация украинского вопроса в равной степени противоречит экономическим интересам нашей страны и ЕС и вредна для бизнеса и простых граждан", - отметил Чижов.

По его мнению, "стабильные поставки российского газа в ЕС выгодны обеим сторонам".

"Для России это, безусловно, экспортные доходы, а в случае Евросоюза следует учитывать те цели, которые он ставит перед собой на энергоклиматическом треке. "Европейский зеленый курс" предполагает сокращение выбросов парниковых газов не менее чем на 55% к 2030 году по сравнению с уровнем 1990 года и выход затем на "климатическую нейтральность" к 2050 году", - пояснил постпред РФ при ЕС.

Он уточнил, что "в Брюсселе исходят из того, что природный газ позволит значительно сократить выбросы CО2 в среднесрочной перспективе за счет замещения угля".

"Исходим из того, что стабильные поставки сравнительно дешевого российского голубого топлива на рынки Евросоюза на основе долгосрочных контрактов - это не только коммерческий, но и политический интерес ЕС", - резюмировал Чижов в беседе с изданием.

ЕС Владимир Чижов Украина Россия

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