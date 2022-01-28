Число заразившихся коронавирусом в мире превысило 366 млн человек

Фото: Johanes Christo/NurPhoto via Getty Images

Москва. 28 января. INTERFAX.RU - Число зарегистрированных случаев заражения коронавирусом COVID-19 в мире на утро пятницы достигло 366 249 339, свидетельствуют данные американского университета Джонса Хопкинса.

С начала распространения вируса в мире после заражения COVID-19 скончались 5 637 611 человек.

В число стран с более чем 20 млн случаев заражения COVID-19 по-прежнему входят США, Индия и Бразилия.

Лидерство по числу заразившихся и скончавшихся сохраняют США, где выявлено 73 427 335 инфицированных COVID-19, число летальных исходов составило 878 421.

Второе место по числу заразившихся занимает Индия, где количество подтвержденных случаев COVID-19 достигло 40 622 709, а число умерших от последствий заражения вирусом - 492 327.

На третьем месте по количеству случаев COVID-19 находится Бразилия, где заразились 24 789 795 человек, из них скончались 625 390.

По данным портала Worldometer, который специализируется на статистических данных по важнейшим мировым событиям, коэффициент смертности на 1 млн населения планеты составил на утро пятницы 725,7. В США на 1 млн жителей скончались 2 701 человек, Индии - 351, Бразилии - 2 909.