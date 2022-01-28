Половина взрослого населения ЕС уже ревакцинировалась от COVID-19

Москва. 28 января. INTERFAX.RU - Уже около половины взрослых жителей стран Европейского союза получили бустерную дозу вакцины от коронавируса COVID-19, сообщила в пятницу председатель Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен.

"К настоящему моменту половина всех взрослых в ЕС получили бустерную дозу", - написала фон дер Ляйен в твиттере. "Это хорошо. Но нам нужно сделать больше", - подчеркнула она.

По словам главы Еврокомиссии, в том случае, если все вакцинированные европейцы пройдут ревакцинацию, удастся избежать около 1 млн госпитализаций.

"Вакцинация и бустер - лучшая защита от COVID-19, в том числе от "омикрона", - добавила она.