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Великобритания с 11 февраля отменит карантин для непривитых туристов

Москва. 11 февраля. INTERFAX.RU - Великобритания с 11 февраля отменила карантин для туристов, привитых вакцинами, неодобренными Всемирной организацией здравоохранения (ВОЗ), или не привитых совсем.

С 4 утра 11 февраля прибывающие в Великобританию иностранные пассажиры без прививок или с прививками вакциной, неодобренной ВОЗ, освобождаются от карантина. Им потребуется сделать ПЦР-тест на COVID-19 перед поездкой и еще один тест не позже, чем на второй день пребывания в стране.

Одновременно иностранцы, привитые одобренными ВОЗ вакцинами, освобождаются от ПЦР-тестов по прибытии.

Для всех прибывающих в Великобританию сохраняется требование о необходимости заполнить Passenger Locator Form за 48 часов до вылета.

Как ранее сообщили "Интерфаксу" в Российском союзе туриндустрии (РСТ), после появления информации об отмене карантина для непривитых россиян резко вырос спрос на все виды туров в Великобританию - экскурсионные, учебные и другие. Росту спроса способствует также снижение стоимости ПЦР-тестов, достигавшей 200-300 фунтов. В дальнейшем турпоток на направлении, по прогнозам РСТ, зависит от того, будут ли авиакомпании расширять перевозку и предлагать более дешевые авиабилеты. Сейчас рейсы осуществляют только "Аэрофлот" и British Airways.

В настоящее время непривитые путешественники и россияне, привитые отечественной вакциной "Спутник V", должны сдать ПЦР-тест на covid не ранее чем за 72 часа до поездки. По прибытии они соблюдают десятидневный карантин, во время которого за собственный счет сдают еще два теста - на пятый и на восьмой день пребывания.

Хроника коронавируса. Февраль.

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Хроника 09 января 2020 года – 11 февраля 2022 годаПандемия коронавируса
Великобритания коронавирус

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