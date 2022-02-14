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Германия даст в кредит Украине 150 млн евро

Москва. 14 февраля. INTERFAX.RU - Канцлер Германии Олаф Шольц объявил о выделении кредита Украине объемом 150 млн евро.

"Я рад, что могу сегодня объявить о быстрой выплате 150 млн евро из текущего несвязанного финансового кредита, и могу объявить новый несвязанный финансовый кредит", - сказал Шольц в понедельник на пресс-конференции по итогам переговоров с президентом Украины Владимиром Зеленским в Киеве.

Шольц отметил, что Германия поддерживает Украину много лет словом и делом.

"Ни одна страна в мире не поддерживала Украину за последние восемь лет так сильно финансово. Таким образом мы сделали украинскую экономику более устойчивой и независимой от иностранного влияния. И я могу заверить вас с том, что мы будем продолжать эту поддержку", - добавил канцлер.

Олаф Шольц Германия Украина Владимир Зеленский

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