Что случилось этой ночью: вторник, 1 февраля

Разработка США санкций против российских элит и предложения Генпрокуратуры по отмене ошибочных штрафов с дорожных камер

Москва. 1 февраля. INTERFAX.RU - Краткая сводка событий, произошедших к утру:

- Белый дом подтвердил, что США разработали санкции против представителей российских элит и их семей на случай нападения РФ на Украину. Санкции могут затронуть тех, кто "находится в близком окружении Кремля и около него", либо "участвует в процессе принятия решений правительства".

- Джо Байден уведомил Конгресс о намерении назначить Катар основным союзником вне НАТО. Соответствующее письмо президент США направил конгрессменам. Ранее СМИ писали о планах Байдена договориться с Катаром о поставках газа в Европу на случай введения санкций против России.

- "Онэксим" продаст 82,47% акций ПАО "Квадра" структуре "Росатома" - "Русатом Инфраструктурные решения". По словам источника "Интерфакса", знакомого с параметрами сделки, ее сумма составила около 26 млрд рублей.

- Генпрокуратура работает над предложениями по отмене ошибочных штрафов с дорожных камер. Ведомство готовит поправки к закону "Об автодорогах и о дорожной деятельности", которые позволят без заявлений пострадавших аннулировать штрафы, вынесенные в период некорректной работы дорожной камеры.

- Sony объявила о покупке студии видеоигр Bungie, создавшей игры Destiny и Halo. Сумма сделки составила $3,6 млрд. О покупке стало известно спустя две недели после того, как Microsoft решила купить одного из крупнейших разработчиков видеоигр Activision Blizzard.