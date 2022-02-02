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Парламент Казахстана принял закон, отменяющий председательство Назарбаева в Совбезе

Москва. 2 февраля. INTERFAX.RU - Мажилис (нижняя палата) парламента Казахстана на пленарном заседании в среду согласился с поправкой Сената в конституционный закон "О внесении изменений и дополнений в некоторые конституционные законы республики", касающейся необходимости согласования с лидером нации Нурсултаном Назарбаевым государственных инициатив; кроме того, в закон было внесено изменение, согласно которому председательство Назарбаева в Совете безопасности страны отменяется.

За принятие поправки проголосовали единогласно 93 депутата, присутствовавших на заседании.

Таким образом, закон считается принятым парламентом в целом и будет направлен на подпись главе государства.

Ранее Сенат вернул в Мажилис данный документ со своей поправкой, которой предлагалось в законе "О первом президенте" исключить норму о том, что разрабатываемые инициативы по основным направлениям внутренней и внешней политики согласовываются с первым президентом Казахстана Назарбаевым.

Наряду с этим принятый парламентом конституционный закон предусматривает изменения в статью закона "О первом президенте", касающуюся его статуса и полномочий. Согласно этим изменениям, Назарбаев не будет возглавлять Ассамблею народа Казахстана и Совет безопасности страны.

Вместе с тем, в пункте 2 этой статьи сохранилась норма о том, что Назарбаев может выступать перед парламентом республики и его палатами, участвовать в заседаниях правительства при обсуждении важных для страны вопросов; входить в состав Конституционного совета Казахстана.

Прежде пункт 2 указанной статьи также наделял Назарбаева пожизненным правом возглавлять Ассамблею народа Казахстана (АНК) и Совбез.

В марте 2019 года Назарбаев заявил о своей отставке с поста главы государства, но сохранил за собой ряд других постов, в том числе председателя Совбеза и председателя АНК.

В апреле 2021 года Назарбаев передал полномочия председателя АНК действующему президенту страны Касым-Жомарту Токаеву, а руководство Совбезом Токаев принял от Назарбаева во время массовых беспорядков в начале января этого года.

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