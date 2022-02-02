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В Узбекистане предложили полностью заблокировать TikTok

В Узбекистане предложили полностью заблокировать TikTok
Фото: Avishek Das/SOPA Images/LightRocket via Getty Images

Москва. 2 февраля. INTERFAX.RU - Социал-демократическая партия Узбекистана "Адолат" ("Справедливость") предложила полностью заблокировать в стране социальную сеть TikTok.

"Нужно усиливать меры уголовной ответственности, полностью блокировать мобильные приложения в сети интернет, от которых больше вреда, чем пользы, такие как TikTok", - говорится в заявлении партии, размещенном в среду на сайте "Адолат".

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В нем также отмечается, что, несмотря на существующие в стране ограничения, пользователи TikTok имеют доступа к этой социальной сети через VPN-приложения.

Ранее с предложением заблокировать в стране TikTok выступил лидер демократической партии "Миллий тикланиш" (Национальное возрождение) Алишер Кадыров.

В июле 2021 года президент Узбекистана Шавкат Мирзиёев раскритиковал видеоролики в TikTok за оскорбление исторических памятников полководцу Амиру Тимуру и поэту Алишеру Навои.

Также в 2021 году госинспекция по контролю в сфере информатизации и телекоммуникаций республики ограничила работу Skype, Twitter, TikTok, "ВКонтакте" и WeChat из-за нарушений этими интернет-ресурсами закона о персональных данных, согласно которому все интернет-ресурсы обязаны хранить персональные данные граждан Узбекистана на территории страны.

TikTok Узбекистан

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