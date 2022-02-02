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Индия собралась купить за рупии у Белоруссии калийные удобрения в обход санкций

Москва. 2 февраля. INTERFAX.RU - Индия планирует приобрести у Белоруссии 1 млн тонн калийных удобрений и хочет рассчитываться за них в рупиях, Об этом сообщает Reuters со ссылкой на индийских чиновников.

"Это будет первая подобная сделка между двумя странами после того, как в отношении Минска были введены западные санкции, нацеленные на подрыв белорусского экспорта удобрений", - говорится в публикации.

Также утверждается, что для реализации сделки в условиях санкционных ограничений на расчеты в долларах США и евро, "Белорусская калийная компания" (БКК, трейдер "Беларуськалия") может открыть счет в рупиях в индийском госбанке.

БКК ситуацию не комментирует.

Годовой объем поставок хлоркалия в Индию из Белоруссии традиционно составляет около 1 млн тонн, или около пятой части всего индийского импорта калийных удобрений.

Ранее сообщалось, что в связи с санкциями США в отношении "Беларуськалия" Литва с 1 февраля прекратила транзит белорусских калийных удобрений в порт Клайпеда, через который традиционно переваливался практически весь годовой объем экспорта белорусского хлоркалия – 10-11 млн тонн.

Белорусские власти заявили, что переориентировали транзит хлоркалия на порты России и пообещали ввести санкции в отношении железнодорожных перевозок из Литвы.

Индия Белоруссия Беларуськалий

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