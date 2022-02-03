В Казахстане предложили ввести налог на роскошь

Москва. 3 февраля. INTERFAX.RU - В Казахстане рассматривают возможность введения налога на роскошь, сообщила пресс-служба министерства финансов республики.

Вопрос будет проработан Министерством национальной экономики Казахстана.

В частности, предлагается рассмотреть вопрос внедрения повышенного налогообложения на автотранспортные средства люксовых моделей (Aston Martin, Bentley, Ferrari, Lamborghini, Maserati и пр.). "При этом по таким автомашинам должны быть исключены все льготы", - отметили в министерстве финансов.

Также к предметам роскоши можно отнести определенные классы летательных аппаратов и яхт и недвижимое имущество, находящееся в городах республиканского значения, областных центрах, курортных зонах. В отношении такой недвижимости предлагается ввести повышающие коэффициенты к налогу на имущество. Их планируется привязать к площади. К примеру, квартиры площадью более 300 кв. м; жилые дома, дачные (загородные) дома площадью более 400 кв. м, добавили в Минфине.