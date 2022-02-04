США ввели визовые ограничения против ряда белорусов за преследование оппозиции

Москва. 4 февраля. INTERFAX.RU - Госдепартамент США объявил о введении визовых ограничений в отношении некоторых граждан Белоруссии за преследование ими за рубежом несогласных с действиями белорусских властей.

"Сегодняшние действия направлены против нескольких граждан Белоруссии за участие в серьезной экстерриториальной деятельности по борьбе с диссидентами. Соединенные Штаты осуждают любую подобную деятельность, включая попытку насильно репатриировать белорусскую участницу Олимпийских игр в Токио в прошлом году Кристину Тимановскую", - говорится в сообщении Госдепа.

Одновременно Госдеп США приветствовал усилия Белорусского Фонда спортивной солидарности по поддержке и защите прав человека "в условиях жестоких репрессий режима (президента Белоруссии Александра - ИФ) Лукашенко (...) в отношении белорусов внутри страны и за ее пределами".

В сообщении отмечается, что объявленные меры являются "частью комплексных усилий по предотвращению и реагированию на акты транснациональных репрессий со стороны любого правительства" против журналистов, активистов и диссидентов. Они направлены на "защиту отдельных лиц и групп, в том числе в Соединенных Штатах".

Госдеп заявил, что Соединенные Штаты подтверждают поддержку народу Белоруссии и еще раз призывают режим Лукашенко прекратить репрессии против представителей гражданского общества, требуют освобождения политических заключенных, соблюдения прав человека, а также проведения свободных и справедливых выборов под международным наблюдением. Там предупредили, что Вашингтон продолжит сотрудничество с международным сообществом, "чтобы привлечь к ответственности тех, кто несет ответственность за репрессии и нарушения прав человека и злоупотребления в Белоруссии".