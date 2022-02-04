Поиск
Фристайл13:00Женщины. Квалификация 1Подробнее
Хоккей с шайбой07:10Женщины. Группа A Швейцария - Канада 1:12Подробнее
Хоккей с шайбой07:10Женщины. Группа B Китай - Чехия 1:3Подробнее
ХроникаПандемия коронавирусаОбновлено в 21:04Заразились
на 03.02В России 12 284 564+155 768В мире 384 859 233+3 175 373

США ввели визовые ограничения против ряда белорусов за преследование оппозиции

Москва. 4 февраля. INTERFAX.RU - Госдепартамент США объявил о введении визовых ограничений в отношении некоторых граждан Белоруссии за преследование ими за рубежом несогласных с действиями белорусских властей.

В миреВаршава выдала гуманитарную визу Кристине ТимановскойВаршава выдала гуманитарную визу Кристине ТимановскойЧитать подробнее

"Сегодняшние действия направлены против нескольких граждан Белоруссии за участие в серьезной экстерриториальной деятельности по борьбе с диссидентами. Соединенные Штаты осуждают любую подобную деятельность, включая попытку насильно репатриировать белорусскую участницу Олимпийских игр в Токио в прошлом году Кристину Тимановскую", - говорится в сообщении Госдепа.

Одновременно Госдеп США приветствовал усилия Белорусского Фонда спортивной солидарности по поддержке и защите прав человека "в условиях жестоких репрессий режима (президента Белоруссии Александра - ИФ) Лукашенко (...) в отношении белорусов внутри страны и за ее пределами".

В сообщении отмечается, что объявленные меры являются "частью комплексных усилий по предотвращению и реагированию на акты транснациональных репрессий со стороны любого правительства" против журналистов, активистов и диссидентов. Они направлены на "защиту отдельных лиц и групп, в том числе в Соединенных Штатах".

Госдеп заявил, что Соединенные Штаты подтверждают поддержку народу Белоруссии и еще раз призывают режим Лукашенко прекратить репрессии против представителей гражданского общества, требуют освобождения политических заключенных, соблюдения прав человека, а также проведения свободных и справедливых выборов под международным наблюдением. Там предупредили, что Вашингтон продолжит сотрудничество с международным сообществом, "чтобы привлечь к ответственности тех, кто несет ответственность за репрессии и нарушения прав человека и злоупотребления в Белоруссии".

США Белоруссия Кристина Тимановская

Новости

В США шторм оставил без электричества почти 300 тысяч человек

В США шторм оставил без электричества почти 300 тысяч человек

США начали переброску американских военных в Европу

Пентагон считает, что РФ готовит фейковое видео для оправдания вторжения на Украину

МИД ФРГ заявил, что ситуация с Deutsche Welle осложняет отношения РФ и Германии

NYT сообщила о планах России сымитировать нападение украинских военных

В Deutsche Welle выразили протест против закрытия своего бюро в России

Байден объявил о ликвидации главаря ИГ

Британские санкции против РФ вступят в силу автоматически при нападении на Украину

Экстренная посадка самолета Ryanair в Минске

Белорусский оппозиционер Протасевич намерен судиться с Ryanair

Белорусский оппозиционер Протасевич намерен судиться с Ryanair

Европа прошла пик импорта СПГ и потребляет больше, чем подвозят газовозы

 
Подписка
Хочу получать новости:
Введите код с картинки:
Обновить код
window.yaContextCb.push( function () { Ya.adfoxCode.createAdaptive({ ownerId: 173858, containerId: 'adfox_151179074300466320', params: { p1: 'byuef', p2: 'emwl', puid1: '', puid2: '', puid3: '' } }, ['tablet', 'phone'], { tabletWidth: 1023, phoneWidth: 639, isAutoReloads: false }); setTimeout(function() { if (document.querySelector("#adfox_151179074300466320 #adfox_151179074300466320")) { document.querySelector("#adfox_151179074300466320").style.display = "none"; } }, 1000); });