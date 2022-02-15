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Госдепартамент рекомендовал американцам немедленно покинуть Белоруссию

Москва. 15 февраля. INTERFAX.RU - Госдепартамент США рекомендовал согражданам не посещать Белоруссию, а тем, кто уже там находится, немедленно покинуть страну коммерческим или частным рейсом.

Рекомендация о поездках в Белоруссию была изменена ведомством на самую жесткую 14 февраля. Госдеп ссылается на произвольное применение законов в этой стране, риск быть задержанным, вызывающее озабоченность наращивание российской военной силы рядом с границей Белоруссии и Украины, COVID-19.

В связи с нестандартной активностью российских военных у границ Украины ведомство предупредило, что американцы должны осознавать, что во всем регионе усилена напряженность и ситуация стала непредсказуемой. Оно также допускает, что возможно начало преследования иностранцев в этой стране.

При этом Госдеп напомнил, что возможности правительства США оказывать экстренные или обычные услуги американским гражданам в Белоруссии уже значительно сокращены из-за ограничений, которое правительство Белоруссии накладывает на штатное расписание посольства США.

31 января Госдеп распорядился, чтобы семьи дипломатов и госслужащих США покинули Белоруссию

В Белоруссии сейчас проходят масштабные российско-белорусские военные учения.

Госдепартамент США Белоруссия Украина США

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