Коронавирусом в мире заразились более 388 млн человек

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Москва. 4 февраля. INTERFAX.RU - Число зарегистрированных случаев заражения коронавирусом COVID-19 в мире на утро пятницы достигло 388 066 090, свидетельствуют данные американского университета Джонса Хопкинса.

С начала распространения вируса в мире после заражения COVID-19 скончались 5 712 458 человек.

В число стран с более чем 20 млн случаев заражения COVID-19 по-прежнему входят США, Индия и Бразилия.

Лидерство по числу заразившихся и скончавшихся сохраняют США, где выявлено 75 962 005 инфицированных COVID-19, число летальных исходов составило 896 583.

Второе место по числу заразившихся занимает Индия, где количество подтвержденных случаев COVID-19 достигло 41 952 712, а число умерших от последствий заражения вирусом - 500 055.

На третьем месте по количеству случаев COVID-19 находится Бразилия, где заразились 26 107 894 человека, из них скончались 630 301.

По данным портала Worldometer, который специализируется на статистических данных по важнейшим мировым событиям, коэффициент смертности на 1 млн населения планеты составил на утро пятницы 735,3. В США на 1 млн жителей скончались 2 756 человек, Индии - 357, Бразилии - 2 931.