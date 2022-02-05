Число умерших от COVID-19 американцев превысило 900 тысяч человек

Москва. 5 февраля. INTERFAX.RU - Число жителей США, умерших от коронавируса, превысило 900 тысяч человек. Об этом свидетельствуют данные университета Джонса Хопкинса, согласно которым жертвами коронавируса стали 900 754 американцев.

По состоянию на середину декабря прошлого года в США от коронавируса умерло 800 000 человек, пишет Axios.

США сохраняют лидерство по числу заразившихся и скончавшихся от COVID-19. В стране выявлено 76 249 926 инфицированных коронавирусом.

Второе место по числу заразившихся занимает Индия, где количество подтвержденных случаев COVID-19 достигло 41 952 712, а число умерших от последствий заражения вирусом - 500 055.

На третьем месте по количеству случаев COVID-19 находится Бразилия, где заразились 26 275 831 человек, из них скончались 630 767.